Семь человек задержали во Франции по делу о краже вина на €800 тыс.

Французская полиция задержала семь человек, которые причастны к краже 1,6 тыс. бутылок вина Гран Крю в Брюже (пригород Бордо), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, кража произошла в сентябре 2020 года. При обыске у злоумышленников были обнаружены 800 бутылок еще не реализованного товара. Большинство грабителей уже были известны полиции по другим преступлениям средней тяжести, многие из них приходятся друг другу родственниками. Следователи заключили под стражу четверых, три человека помещены под судебный контроль.

По данным радио, среди украденных вин продукты хозяйств Шато Латур, Шато О-Брион, а также Петрюс.

Кража вин не редкость для Франции, которая является одним из ведущих производителей этого напитка. Так, в 2007 году продавец дорогих вин в Бордо лишился 3 тыс. бутылок марочных вин на общую сумму €600 тыс. В 2017 году налет взломщиков на частный погреб в Париже завершился пропажей 300 бутылок на €250 тыс. В 2019 году злоумышленники вынесли из парижского ресторана всего 150 бутылок, однако ущерб, по данным СМИ, был оценен в €600 тыс.