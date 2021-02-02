Французский суд осудил на полгода тюрьмы британца, пробравшегося в туннель под Ла-Маншем

Суд города Булонь-сюр-Мер (северо-запад Франции) вынес решение в отношении гражданина Британии, который пробрался с британской стороны в туннель под Ла-Маншем, что нарушило железнодорожное сообщение. Об этом говорится в распространенном заявлении суда. Признанный виновным 31-летний гражданин Великобритании осужден на полгода тюрьмы и будет отбывать наказание во Франции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел 21 декабря 2020 года. Человек проник с британской стороны в туннель и направился по нему пешком в сторону Франции. После того, как он был замечен, дирекция компании Eurotunnel остановила на несколько часов все движение в сторону Франции. Нарушитель был задержан службой безопасности и доставлен на французскую территорию, где его передали полиции.

В ходе следствия он отказался назвать свои имя и фамилию. Британские власти тем не менее установили, что речь идет о неком Райане М., у него нет определенного мета жительства, в Великобритании он совершил пять десятков преступлений и правонарушений. В частности это кражи, нападения с сексуальной целью, хулиганство на транспорте. Он был выпущен из тюрьмы лишь незадолго до попытки перейти по туннелю на французскую территорию. На суде во Франции он отрицал свою вину и даже то, что был задержан внутри туннеля.

Компания Eurotunnel в результате прекращения движения и опоздания многих поездов понесла в результате этого инцидента ущерб в €50 тыс.