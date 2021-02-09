Комендантский час в Нидерландах продлят до 3 марта

Нидерландское правительство приняло решение продлить комендантский час в стране до утра 3 марта. Об этом сообщил в понедельник журналистам и. о. министра юстиции и безопасности Фердинанд Грапперхаус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Решение принято, поскольку вокруг ситуации с коронавирусом сохраняется много неясностей", - отметил он. Несмотря на то что число выявляемых ежедневно случаев заражения снижается, пока остается непонятным, как будут развиваться события дальше с учетом распространения в стране более заразного британского штамма, подчеркнул министр.

В свою очередь полиция Нидерландов заявила, что поддерживает решение и не видит проблем в плане контроля за соблюдением данного ограничения. "Достаточно много людей было оштрафовано - около 7 тыс. человек на прошлой неделе, - сказали в правоохранительных органах. - Однако многие граждане все-таки придерживаются правила или имеют при себе необходимые бумаги". Штраф за нарушение режима комендантского часа составляет €95.