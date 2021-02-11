Банк Англии раскритиковал условия допуска на банковский рынок ЕС

Банк Англии назвал требования Брюсселя к британским банкам по допуску на рынок ЕС неприемлемыми, призвав руководство Евросоюза пересмотреть свою позицию. Соответствующее заявление сделал глава британского банковского регулятора Эндрю Бэйли, выступая в онлайн-режиме на ежегодном ужине Mansion House для руководителей финансовой отрасли, передает Trend со ссылкой на Прайм.

По словам Бэйли, требования, в настоящее время выдвигаемые ЕС к британским банкам соблюдать нормативные акты Брюсселя, являются неприемлемыми, поскольку они ограничивают регулирующие стандарты Великобритании.

Глава Банка Англии отметил, что ЕС предоставил статус эквивалентности, предполагающий взаимное признание регулирующих стандартов каждой стороны, США, Канаде, Австралии, Гонконгу и Бразилии на основании их приверженности международным нормам. Однако настаивает на том, чтобы Лондон в своем регулировании финансовых рынков следовал изменениям правил ЕС.

"Я боюсь, что мир, в котором ЕС диктует и определяет, какие правила и стандарты должны быть у нас в Великобритании, не будет работать", — сказал Бэйли.

Глава британского банковского регулятора призвал ЕС придерживаться мировых стандартов и принципа открытости. "Собирается ли ЕС отрезать Великобританию от себя? Сейчас есть признаки намерения сделать это, но я думаю, что это было бы ошибкой", — отметил он.

Великобритания и ЕС приступают к очередному раунду переговоров, касающихся правил взаимодействия сторон в финансовой сфере после Brexit. В торговом соглашении по Brexit, заключенном Лондоном и Брюсселем 24 декабря прошлого года, вопрос о финансовых рынках не был детально раскрыт. Британия добивается получения британскими финансовыми компаниями и банками так называемых "паспортов", позволяющих вести бизнес в ЕС без получения дополнительных разрешений регулирующих органов.