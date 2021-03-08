ЕС завершил переговоры с США по разделу сельскохозяйственных квот в ВТО после Brexit

Евросоюз и США завершили переговоры по разделу между Великобританией и ЕС торговых квот на агропромышленную продукцию в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с выходом Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit). Об этом заявила в понедельник на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Мириам Гарсия Феррер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня США и ЕС завершили переговоры по перераспределению сельскохозяйственных квот Евросоюза в рамках ВТО в контексте Brexit. Это кульминация двухлетних переговоров в рамках ВТО по разделу квот, часть которых остается у 27 стран Евросоюза, а часть отойдет к Великобритании, на основании последних цифр о торговых потоках", - заявила она.

Представитель ЕК отметила, что достигнутые договоренности включают перераспределение квот на миллиарды евро в год на десятки наименований продукции, в том числе на говядину, курицу, рис, молочные продукты, фрукты, овощи и вина.

Раздел между Великобританией и ЕС торговых квот в рамках ВТО, ранее принадлежавших Евросоюзу, стал одной из ключевых международных проблем, связанных с Brexit. Теперь каждая из стран - членов ВТО должна произвести перебалансировку своей внешней торговли с Брюсселем и Лондоном.