Глава британского Общества редакторов уволился после критики заявления Гарри и Меган Маркл

Европа 11 марта 2021 06:45 (UTC+04:00)
Глава британского Общества редакторов уволился после критики заявления Гарри и Меган Маркл

Исполнительный директор британского Общества редакторов Иан Маррей заявил об уходе со своего. Отставка последовала после того, как заявление организации по поводу интервью британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл было подвергнуто критике со стороны журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В интервью супругов, права на показ которого в Соединенном Королевстве выкупил именно канал ITV, герцогиня Сассекская сделала несколько сенсационных признаний. Она упомянула, что во время первой беременности ее преследовали мысли о самоубийстве, причиной которых было давление со стороны некоторых представителей королевской семьи и СМИ. Маркл, мать которой афроамериканка, также обвинила родственников мужа в расизме, рассказав о том, что они были обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка. Признания супругов стали сильным ударом по репутации британской монархии, и во вторник Букингемский дворец пообещал самым серьезным образом изучить заявления о расовых вопросах, поднятых в интервью.

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