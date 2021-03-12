Экспорт британских товаров в ЕС сократился в январе на 41% после завершения Brexit

Показатели экспорта товаров из Великобритании в страны Европейского союза снизились в январе на 40,7% вследствие завершения переходного периода после Brexit 31 декабря 2020 года. Об этом говорится в распространенном в пятницу ежемесячном отчете Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем отмечается, что импорт из ЕС также значительно сократился - на 28,8% по сравнению с данными за предыдущий месяц. "Имеющиеся показатели свидетельствуют о том, что падение объемов торговли в январе может быть связано с окончанием переходного периода", - подчеркивается в докладе ONS. В связи с этим общие показатели британского экспорта в январе снизились на 19,3%, а импорта - на 21,6%, что стало самым крупным падением с 1997 года, когда служба стала вести подобную статистику.

ВВП Великобритании в январе на этом фоне сократился на 2,9% по сравнению с декабрем 2020 года. Эксперты объясняют это тем, что с 4 января в стране после обнаружения британского штамма коронавируса был введен режим общенационального карантина. Максимально строгие ограничения, большая часть из которых действует до сих пор, предполагают закрытие всех заведений и магазинов, за исключением тех, которые торгуют товарами первой необходимости.

На прошлой неделе министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак, представляя в парламенте бюджет на предстоящий финансовый год, который охватывает период с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года, заявил, что власти прогнозируют рост ВВП страны по итогам 2021 года на 4%. В феврале стало известно, что британский ВВП в 2020 году сократился на 9,9%, что стало самым большим падением с 1920 года, а по другим оценкам - за последние 300 лет.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы.