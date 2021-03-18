Макрон предрек Франции "тяжелый период" борьбы с пандемией до середины апреля

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что до середины апреля Франции предстоит пережить тяжелый период в борьбе с пандемией. Об этом заявил в среду мэр города Пуасси Карл Олив, который рассказал в эфире телеканала BFM о визите главы государства в местную больницу Сен-Жермен-ан-Ле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Будет тяжелый период до середины апреля", - привел он слова президента, сказанные в ходе визита о дальнейшем развитии ситуации с коронавирусом. По сведениям Олива, Макрон рассчитывает на дополнительные меры по сдерживанию эпидемии и исключительно локальное их применение в зависимости от ситуации на местах. Однако к настоящему моменту окончательное решение насчет повторной самоизоляции граждан пока не принято, заверил мэр Пуасси.

В свою очередь газета Les Echos со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что на данный момент в качестве приоритетного рассматривается вариант с введением режима самоизоляции по выходным в столичном регионе Иль-де-Франс и северном О-де-Франс, где фиксируется 425 и 364 случая инфицирования на 100 тыс. жителей соответственно. В среднем по стране этот показатель равен 243.