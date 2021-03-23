ЕК: Евросоюз не планирует вводить полный запрет на экспорт вакцин от коронавируса
Евросоюз на намерен вводить полный запрет на экспорт производимых на территории сообщества вакцин от коронавируса, но продолжит контроль экспорта, требуя от производителей выполнения контрактных обязательств, а от стран-партнеров - транспарентности и взаимности. Об этом заявил замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович на пресс-конференции во вторник по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров по европейским делам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мы не стремимся к полному запрету экспорта, но мы ждем от производителей выполнения от контрактных обязательств по поставкам в страны ЕС, а от стран-партнеров - транспарентности и взаимности в отношении Евросоюза", - заявил Шефчович. По его словам, вопрос контроля экспорта вакцин будет обсуждаться на саммите ЕС 25-26 марта.