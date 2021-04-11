Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Греции

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в воскресенье у берегов Греции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 90 км к западу от города Патра с населением около 168 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 8 км.

Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.