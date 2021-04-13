OneWeb почтит подвиг Гагарина при запуске следующей партии спутников

Европа 13 апреля 2021 04:50 (UTC+04:00)
OneWeb почтит подвиг Гагарина при запуске следующей партии спутников

Изображение советского космонавта Юрия Гагарина будет использоваться в качестве эмблемы следующей миссии по запуску спутников британской компании OneWeb в знак признания его достижений, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В этот день 60 лет назад человек впервые отправился в космос. В ознаменование этого события и в память о достижениях человечества в космосе, которые сегодня позволяют нам объединить мир, мы изобразили Юрия Гагарина на нашей эмблеме шестой миссии запуска", - отметила компания в понедельник в Twitter.

Шестая по счету миссия по запуску спутников OneWeb запланирована на 25 апреля. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету для пользователей по всему миру.

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