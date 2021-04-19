Норвегия распространила тестирование на коронавирус на границе на детей младше 12 лет

Правительство Норвегии распространило необходимость проходить тест на коронавирус на границе при въезде в страну на детей младше 12 лет, которых ранее это правило не охватывало. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство приняло решение, что дети младше 12 лет тоже должны проходить тест на границе. Эти изменения вводятся потому, что новые мутации коронавируса более заразны, в том числе, когда заразившимся является ребенок", - говорится в сообщении. Изменения вступят в силу с 19 апреля.

При этом тест не будет проводиться в том случае, если ребенок не позволяет это сделать, добавила пресс-служба.

Норвегия с 25 января ужесточила требования для въезда в страну. Всем въезжающим иностранцам необходимо предъявлять сертификат об отрицательном результате теста на коронавирус, который нужно сделать не ранее чем за 24 часа до поездки. С 29 января страна ввела запрет на въезд без веских оснований.

С 1 апреля требование о наличии справки об отрицательном результате анализа распространили на граждан Норвегии. При этом требование о тестировании на границе также сохраняется.