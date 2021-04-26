В Италии впервые с ноября снимают карантинные ограничения

Первые послабления карантинных ограничений, введенных из-за пандемии в конце октября прошлого года, входят в силу в Италии в понедельник. Постепенное возобновление работы различных учреждений предусмотрено декретом, принятым ранее правительством, которое продлило режим чрезвычайной ситуации до 31 июля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В стране сохраняется введенная в конце октября прошлого года система деления областей на "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны, которые определяются уровнем эпидемиологического риска в зависимости от нескольких параметров, включая заполненность больниц пациентами с коронавирусом и коэффициент распространения вируса. Пока послабления касаются "желтых" зон умеренного риска, к которым на данный момент относятся большинство из 20 областей. К "оранжевым" относятся несколько южных регионов, где отмена карантина откладывается. "Красным" остается только остров Сардиния.

Единственное послабление, которое касается всех без исключения областей вне зависимости от цветовой принадлежности, распространяется на учебные заведения. За парты и в аудитории возвращаются все школьники и студенты после продолжавшегося более чем год преимущественно дистанционного обучения.

В "желтых" зонах возобновляют обслуживание клиентов за столиками бары и рестораны, но пока только на открытом воздухе. Возобновляют работу для публики театры, кинотеатры, а также музеи, в том числе по выходным дням. Любое посещение необходимо бронировать заранее, а также соблюдать действовавшие осенью прошлого года нормы в виде ношения маски, измерения температуры и прочее. При этом сокращено число занимаемых в залах мест - до 50%. В закрытых помещениях лимит - 500 зрителей, на открытых площадках - до 1 тыс. человек.

Публику и болельщиков на спортивных мероприятиях начнут принимать с 1 июня. Тогда же должны открыться рестораны в закрытых помещениях. С 15 мая разрешено посещать пляжи и открытые бассейны при соблюдении необходимой дистанции. Спортзалы планируется открыть 1 июня.

Снимается запрет на передвижения между регионами. При этом переезды по областям "желтой" зоны свободные, для поездки в "оранжевую" или "красную" зоны необходимо иметь сертификат вакцинации или справку о перенесенном ковиде, срок действия которых шесть месяцев. Возможно также сдать анализ на коронавирус не ранее чем за 48 часов до поездки.

При этом решено держать закрытыми торговые центры по выходным дням. Сохраняется и режим комендантского часа с 22:00 до 05:00.