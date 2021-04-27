Во Франции заявили о санкциях ЕС при нарушении Лондоном торгового соглашения после Brexit
Страны ЕС прибегнут к санкциям в отношении Лондона в случае несоблюдения им торгового соглашения после Brexit. Об этом заявил во вторник госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"У нас есть юридическая процедура, которая может привести к санкциям в случае нарушения Великобританией соглашения", - сказал Бон в эфире телеканала BFM Business. По его словам, "меры воздействия могут быть применены в случае невыполнения обязательств, касающихся Северной Ирландии и прав в области рыболовства".
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