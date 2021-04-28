В Стокгольме выявили четыре случая индийской мутации коронавируса

Четыре случая индийского варианта коронавируса были выявлены в регионе Стокгольма. Об этом свидетельствуют статистические данные, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"До 26 апреля 2021 года в Стокгольмском регионе было выявлено 6 005 случаев британского варианта [коронавируса], 300 - южноафриканского, 30 - бразильского и четыре случая индийского варианта", - сообщается на сайте областной администрации.

Случаи индийской мутации были также обнаружены в Великобритании, Дании и Норвегии.