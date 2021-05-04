Pfizer предоставит властям Индии медикаменты на $70 млн
Американская компания Pfizer, которая совместно с германским партнером BioNTech разработала вакцину от коронавируса, обеспечит Индию медикаментами на $70 млн. Об этом заявил глава компании Альберт Бурла, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Компания предоставит индийским властям необходимые для лечения пациентов с коронавирусом медикаменты собственного производства на общую сумму $70 млн. По оценкам руководства компании, этого запаса хватит на то, чтобы обеспечивать лекарствами всех больных COVID-19 в больницах по всей стране в течение по меньшей мере 90 дней.
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