Великобритания откроет границы для вакцинированных туристов из Израиля
Власти Великобритании сообщили, что с 17 мая страна начнет принимать вакцинированных туристов из 12 стран, не подвергая их необходимости соблюдать карантин. Среди стран, список которых был обнародован британскими СМИ, есть и Израиль, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Напомним, на сегодняшний день для израильских туристов открыты Грузия, Эстония, Словения, Греция, Кипр, Сейшельские острова, Эквадор, Белиз, Гватемала, Мадейра. С 18 мая откроет свои границы для иностранных туристов Исландия. С 1 июля для вакцинированных туристов откроется доступ на курортный остров Пхукет в Таиланде.
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