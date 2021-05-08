Великобритания откроет границы для вакцинированных туристов из Израиля

Власти Великобритании сообщили, что с 17 мая страна начнет принимать вакцинированных туристов из 12 стран, не подвергая их необходимости соблюдать карантин. Среди стран, список которых был обнародован британскими СМИ, есть и Израиль, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Напомним, на сегодняшний день для израильских туристов открыты Грузия, Эстония, Словения, Греция, Кипр, Сейшельские острова, Эквадор, Белиз, Гватемала, Мадейра. С 18 мая откроет свои границы для иностранных туристов Исландия. С 1 июля для вакцинированных туристов откроется доступ на курортный остров Пхукет в Таиланде.