BioNTech хочет предложить вакцину бедным странам по "не ориентированным на прибыль ценам"

Германская компания BioNTech намерена пойти навстречу странам с низким уровнем дохода и предложить разработанную ею вместе с американской Pfizer вакцину от коронавируса по более выгодным ценам. Об этом журналистам сообщили в фирме в субботу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы и впредь будем снабжать страны с низким и ниже среднего уровнем дохода нашей вакциной по не ориентированным на прибыль ценам", - отметили в BioNTech. В компании убеждены, что постоянное расширение производственных мощностей в конечном итоге позволит преодолеть пандемию. "Чтобы этого достигнуть, правительства, производители, а также международные и национальные организации должны вместе поддержать снабжение стран с низким уровнем дохода на основе уже существующего производства", - указали в BioNTech.

В то же время в компании отметили, что не считают целесообразной дискуссию об отмене патентных прав, поскольку они "не являются фактором, который ограничивает производство или снабжение вакциной". Ранее газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила о готовности BioNTech временно отказаться от защиты патентных прав в отношении своего препарата.