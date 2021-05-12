Подозреваемому в убийстве полицейского во Франции предъявили обвинения

Следственный судья предъявил обвинения 19-летнему французу, задержанному по подозрению в убийстве сотрудника полиции в Авиньоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

19-летний молодой человек обвиняется в "в убийстве представителя власти" и "покушении на убийство представителя власти". Он заключен под стражу в Марселе. Его сестра и водитель машины, с которыми его задержали на шоссе по пути в Испанию, отпущены на свободу.

5 мая премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что в ходе операции по задержанию торговцев наркотиками на юго-востоке страны погиб 40-летний полицейский Эрик Массон. Один из молодых людей, которых патруль застал за продажей наркотиков, достал пистолет и несколько раз выстрелил в стражей порядка. Полицейские открыли ответный огонь, однако преступник сумел скрыться от них на самокате. Спустя несколько дней власти задержали четырех человек, один из которых - предполагаемый убийца.

Во вторник премьер-министр Франции провел национальную церемонию в память о погибшем сотруднике полиции. В ходе мероприятия было объявлено о посмертном присвоении Массону ордена Почетного легиона.