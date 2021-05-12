В Словении выявили первый случай заражения индийским штаммом коронавируса

Специалисты Института микробиологии и иммунологии Словении выявили присутствие индийского штамма коронавируса в образце теста, взятого на территории страны 20 апреля. Отчет об этом был направлен в среду в международную базу GISAID, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о первом в Словении случае заражения индийской разновидностью коронавируса. Ранее на территории страны были выявлены лица, заразившиеся британским, южноафриканским и бразильским штаммами.

В конце марта индийское министерство здравоохранения сообщило, что в стране обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15-20% образцов и не встречаются у британского, южноафриканского и бразильского штаммов.