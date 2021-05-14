Министр экономики Украины и министр инфраструктуры подали в отставку

Министр экономики Украины Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий подали заявления об отставке по собственному желанию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Качура.

"В Раду поступили заявления об отставке по собственному желанию министров Петрашко и Криклия.

Кадровые вопросы будут рассмотрены во вторник на внеочередном заседании", - написал он в своем канале в Telegram.