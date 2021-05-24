В ВОЗ сообщили о снижении заболеваемости и смертности от COVID-19 третью неделю подряд

Число новых случаев заражения коронавирусом и летальных исходов, связанных с вызываемым этой инфекцией заболеванием, в мире снижается третью неделю подряд, однако эпидемическая ситуация все еще "остается уязвимой". Об этом заявил в понедельник в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он выступил с докладом о деятельности ВОЗ на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы рады, что на протяжении трех недель подряд мы видим снижение числа случаев заболевания и смертей, о которых поступают сообщения. Однако в глобальном плане мы остаемся в уязвимой ситуации", - сказал гендиректор.

Он сообщил, что на настоящий момент в мире не выявлено новых разновидностей коронавируса, "серьезно подрывающих эффективность вакцин, диагностических и терапевтических средств". "Однако нет гарантии, что такое положение сохранится", - отметил Гебрейесус, пояснив, что "вирус постоянно меняется" и его будущие изменения "могут сделать инструменты [борьбы с инфекцией] неэффективными". По его словам, нынешняя пандемия не завершится до тех пор, пока передача инфекции "не будет поставлена под контроль в каждой стране".

По состоянию на 23 мая в ВОЗ поступила информация о 166 346 635 инфицированных коронавирусом и 3 449 117 умерших.

74-я Всемирная ассамблея здравоохранения (24 мая-1 июня) уделит основное внимание борьбе с пандемией и предотвращению новых чрезвычайных ситуаций. Главный ежегодный форум ВОЗ проходит в онлайн-формате с участием 194 стран, в том числе России.