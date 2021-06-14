Столтенберг: НАТО стремится к диалогу с Россией и приветствует встречу Байдена и Путина

НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией, не усматривая в этом проявление слабости, и приветствует предстоящую встречу президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина в Женеве 16 июня. Об этом заявил в понедельник журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг перед открытием саммита альянса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"НАТО продолжит стремиться к диалогу с Россией. Это не признак слабости, напротив, это признак силы, и я приветствую предстоящую встречу президентов Байдена и Путина", - сказал он.

Столтенберг сообщил, что лидеры государств альянса проведут с президентом США Джо Байденом консультации в преддверии встречи на высшем уровне Россия - США в Женеве 16 июня. "Я уверен, что лидеры НАТО подтвердят наш двойственный подход к России: сильная оборона, совмещенная с диалогом", - подчеркнул он.