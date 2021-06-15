Венгерская компания покупает израильского оператора спутников "Амос"
Венгерская компания связи 4iG подписала предварительный договор о покупке 51% акций израильского оператора спутников связи "Амос" компании "Халаль Тикшорет", передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Стоимость сделки оценивается в 215 миллионов шекелей исходя из стоимости компании в 400 миллионов шекелей, что существенно выше текущей рыночной цены "Халаль Тикшорет".
Завершение сделки обусловлено получением всех необходимых разрешений от государственных регуляторов.
Напомним, что на текущий момент "Халаль Тикшорет" задействует спутники связи "Амос 3", "Амос 4" и "Амос 17", а также арендует спутник "Амос 7".
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