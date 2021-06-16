Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 2,1%

Годовая инфляция в Великобритании по итогам мая ускорилась до 2,1% с 1,5% месяцем ранее, а только за месяц потребительские цены выросли на 0,6%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS), передает Trend со ссылкой на Прайм.

Показатель годовой инфляции в мае стал рекордно высоким с июля 2019 года. Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали годовую инфляцию на уровне 1,8%, месячную — 0,3%.

При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) также составил 2,1% — против 1,6% месяцем ранее. А за месяц цены по этому индексу выросли на 0,5% после роста на 0,7% в апреле.