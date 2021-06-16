Бельгия в тестовом режиме ввела в действие европейские COVID-сертификаты

Бельгия ввела в действие в опережающем тестовом режиме европейские "зеленые цифровые пропуска" COVID-сертификаты, которые позволяют жителям Евросоюза путешествовать внутри сообщества без карантина и тестов. Об этом сообщила в среду глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Еврокомиссия перед Пасхой пообещала сделать все возможное, чтобы вернуть европейцам хотя бы часть нормальной жизни летом. В понедельник Европарламент и Совет ЕС подписали документы о европейском цифровом COVID-сертификате. Он вступает в силу с 1 июля, однако страны ЕС могут добровольно ввести его раньше, чтобы облегчить поездки своим гражданам. Бельгия решила это сделать с сегодняшнего дня", - сказала фон дер Ляйен.

Она уже скачала свой сертификат вакцинации на сотовый телефон перед началом поездки по странам сообщества. "Вот мой сертификат", - заявила фон дер Ляйен, продемонстрировав смартфон с QR-кодом и зеленой пометкой на экране. "Любой, кто вакцинирован, имеет негативный ПЦР-тест (сделанный не более чем 72 часа назад) или недавно перенес COVID, могут получить такой же", - заверила она.

По словам главы ЕК, данный документ в предварительном режиме может быть уже использован на территории 15 государств ЕС, а с 1 июля он должен начать действовать во всех 27 странах сообщества. Фон дер Ляйен начинает в среду поездку по странам Евросоюза для обсуждения работы европейского фонда помощи восстановлению после пандемии. "Мне очень любопытно посмотреть, как эта система будет работать", - заявила она.

В большинстве стран ЕС лицам без сертификатов при пересечении границы может потребоваться прохождение одного или двух ПЦР-тестов, а также карантина сроком от 3 до 14 дней. Европейские ковид-сертификаты, пока их официально не признают другие государства, не распространяются на поездки за пределы ЕС.