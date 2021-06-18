Суд обязал AstraZeneca поставить ЕС 50 млн доз вакцины

Суд Брюсселя обязал британско-шведскую фармакологическую компанию AstraZeneca срочно обеспечить поставку в ЕС 50 млн доз вакцины по юридически установленному графику под угрозой штрафа до €500 млн. Об этом сообщила в пятницу Еврокомиссия (ЕК), которая подала на британско-шведскую компанию в суд за срыв поставок по контракту на предзаказ вакцины государствам Евросоюза, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Суд обязал AstraZeneca срочно поставить 50 млн доз вакцины до 27 сентября 2021 года в соответствии с юридически обязывающим графиком: первые 15 млн доз должны быть поставлены к 09:00 по центральноевропейскому времени 26 июля, еще 20 млн доз - к 23 августа, 15 млн - к 27 сентября. В случае нарушения штраф составит €10 за каждую непоставленную дозу", - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Суд разделил позицию Еврокомиссии, что британско-шведская компания допустила "грубое нарушение условий контракта".

"Данное решение суда не только демонстрирует, что компания вакцинации в ЕС выполняет свои задачи на ежедневной основе, но и тот факт, что она основана на твердом юридическом базисе", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя это решение.

AstraZeneca не смогла выполнить обязательства по своему контракту по поставкам вакцины в страны ЕС. В первом квартале 2021 года вместо законтрактованных 110 млн доз она поставила чуть менее 40 млн, что привело к серьезным сбоям и затягиванию первого этапа вакцинации.

В настоящий момент вакцинация в странах ЕС вышла на плановый уровень, Еврокомиссия рассчитывает, что в течение июля в ЕС будут вакцинированы 70% взрослого населения.