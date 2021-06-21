Джонсон сообщил о намерении сделать Великобританию "научной сверхдержавой"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство намерено вложить до 22 млрд фунтов стерлингов к 2025 году в исследования, и тем самым укрепить позиции Великобритании как научной сверхдержавы, сообщает BBC News, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Премьер-министр возглавит новый Национальный научно-технический совет, который будет обеспечивать "стратегическое направление" и финансировать исследования во имя "общественного блага". Джонсон сказал, что британская программа вакцинации доказала, чего Великобритания может достичь в масштабе и скорости.

"При правильном направлении, темпе и поддержке мы можем вдохнуть жизнь во многие другие научные и технологические прорывы, которые изменят жизнь людей по всей Великобритании и всему миру", - сказал он.

Заявленная цель состоит в том, чтобы использовать дополнительные деньги для решения социальных проблем, таких как последствия изменения климата, повышение уровня жизни по всей стране и благосостояния во всем мире.

В июне прошлого года Джонсон, выступая с обращением к британцам, рассказал о том, как его правительство планирует изменить страну к лучшему после кризиса с коронавирусом. Тогда Джонсон сообщил, что видит Великобританию как будущую "научную сверхдержаву". По его мнению, стране следует поставить цель - разработать первый в мире пассажирский самолет с нулевым уровнем выбросов в атмосферу и способный летать на долгую дистанцию.