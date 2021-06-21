В Берлине произошла стрельба

По меньшей мере три человека тяжело ранены в результате стрельбы, произошедшей в ночь на понедельник в Берлине. Об этом сообщила газета Bild, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел рядом с баром в районе Веддинг. Пострадавшие в результате стрельбы были госпитализированы.

Сообщается, что злоумышленник еще не задержан. Территория оцеплена полицейскими, начато расследование инцидента.