В Берлине произошла стрельба
По меньшей мере три человека тяжело ранены в результате стрельбы, произошедшей в ночь на понедельник в Берлине. Об этом сообщила газета Bild, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, инцидент произошел рядом с баром в районе Веддинг. Пострадавшие в результате стрельбы были госпитализированы.
Сообщается, что злоумышленник еще не задержан. Территория оцеплена полицейскими, начато расследование инцидента.
Лента новостей
Ереван должен отказаться от враждебного настроя и начать налаживать с соседями хорошие отношения - МИД Турции
Очередная группа военнослужащих Азербайджанской армии отправилась на курсы коммандос в Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Сегодня в Азербайджане проводятся вступительные экзамены в резидентуру, государственную службу и докторантуру