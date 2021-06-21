В Берлине произошла стрельба

Европа 21 июня 2021 05:24 (UTC+04:00)
В Берлине произошла стрельба

По меньшей мере три человека тяжело ранены в результате стрельбы, произошедшей в ночь на понедельник в Берлине. Об этом сообщила газета Bild, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, инцидент произошел рядом с баром в районе Веддинг. Пострадавшие в результате стрельбы были госпитализированы.

Сообщается, что злоумышленник еще не задержан. Территория оцеплена полицейскими, начато расследование инцидента.

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