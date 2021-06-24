Власти Швеции не рекомендуют до 1 сентября покидать пределы ЕС из-за пандемии

Министерство иностранных дел Швеции в связи с пандемией продлевает до 1 сентября рекомендацию воздержаться от поездок без необходимости в страны за пределами ЕС, Европейской экономической и Шенгенской зон, а также Великобритании. Об этом сообщается в опубликованном в четверг пресс-релизе ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ситуация в мире по-прежнему неопределенная и быстро меняется. Пандемия все еще продолжается. Поэтому министерство иностранных дел решило расширить общие рекомендации по поездкам на случай ненужных поездок из-за пандемии. Решение действительно до 1 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

В МИД отмечают, что с 24 июня запрет на поездки в ряд других стран и территорий будет снят на основе списка ЕС для Албании, Ливана, Северной Македонии, Сербии, США, Гонконга, Макао и Тайваня. Ранее это уже было сделано для Австралии, Израиля, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи и Таиланда.