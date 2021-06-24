ЕС осудил попытки иностранных государств использовать миграцию для политических целей
Саммит ЕС принял в четверг заявление по миграции, в котором осудил попытки иностранных государств использовать миграцию с целью политического давления. Текст заявления распространил пресс-секретарь глав Европейского совета Баренд Лейтс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Европейский совет (саммит ЕС) осуждает и отвергает любые попытки иностранных государств использовать миграцию как инструмент для достижения политических целей", - говорится в заявлении.
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