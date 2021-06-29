Крупнейший банк Германии заплатит виноделам миллионы евро

Deutsche Bank выплатит одному из крупнейших в мире производителей вина J.Garcia Carrion (JGC) свыше 10 миллионов евро как компенсацию за навязывание финансовых услуг, непонятных сотрудникам компании. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает издание Financial Times.

В частности, немецкий банк провел внутреннее расследование. Поводом для него стали жалобы от нескольких клиентов, которые заявляли, что сотрудники финансовой организации навязывали им сложные финансовые инструменты с иностранной валютой.

По закону Евросоюза, клиентов обязаны уберегать от сделок, которые им непонятны. Если пользователь финансовых услуг не может оценить степень риска, то продавать продукт нельзя.

В итоге в Deutsche Bank были уволены глава подразделения по ликвидации активов, соруководитель отдела по мировым валютным рынкам и два трейдера.

Сообщается, что именно они занимались проблемными операциями.

Производитель вина JGC выдвинул аналогичные претензии к Goldman Sachs и BNP Paribas.