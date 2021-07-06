В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,3
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло во вторник в Румынии в 14:20 в сейсмической зоне Вранча в уезде Бузэу на юго-востоке страны. Об этом сообщил Национальный институт физики Земли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Очаг подземного толчка средней силы находился на глубине 133 км. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Румыния - страна с повышенной сейсмической активностью, подземные толчки случаются здесь регулярно. Самое сильное землетрясение в 2020 году - магнитудой 5,2 - произошло 31 января в уезде Вранча на глубине 121 км.
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