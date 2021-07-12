Еврокомиссия попросила пояснений у Мальты из-за запрета на въезд не привитым от COVID-19

Еврокомиссия (ЕК) попросила пояснений у властей Мальты относительно решения запретить с 14 июля въезд в страну не привитым от COVID-19. Об этом сообщил в понедельник журналистам в Брюсселе представитель ЕК, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Любые новые меры, которые ограничивают свободное передвижение, должны быть пропорциональными и недискриминационными. Мы связались с властями Мальты относительно этого вопроса", - сказал он.

Въезд на Мальту для людей, не сделавших прививку от коронавирусной инфекции, с 14 июля будет закрыт. Таким образом, Мальта станет первой европейской страной, решившей принять такие меры для борьбы с распространением COVID-19. Власти будут принимать мальтийские сертификаты о вакцинации, сертификаты Евросоюза и британские COVID-паспорта. Детей пустят в страну только при наличии отрицательного ПЦР-теста и в сопровождении привитых взрослых.

Жителям островного государства без сертификата о вакцинации, которые по какой-либо причине решат посетить одну из стран, находящихся в красном списке местного Минздрава, необходимо будет сперва получить соответствующее разрешение властей. По возвращении они будут обязаны пройти карантин.

С 3 по 9 июля в стране было выявлено 218 новых случаев заражения, в то время как за предыдущие семь дней с 26 июня по 2 июля их было зафиксировано всего 30. За все время пандемии на Мальте было обнаружено более 30,8 тыс. случаев инфицирования, 420 человек умерли. Более 368 тыс. человек (84% взрослого населения страны) получили одну дозу вакцины от коронавируса, оба укола сделали более 346 тыс. (79%).