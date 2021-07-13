В МИД Франции заявили, что признание вакцин в ЕС является вопросом научного порядка

Одобрение вакцин от коронавируса на территории ЕС является вопросом научного порядка. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД Франции, отвечая на вопрос ТАСС о позиции госсекретаря при французском внешнеполитическом ведомстве Клемана Бона по поводу российских и китайских вакцин от COVID-19, передает Trend.

"Действующая европейская структура основана на признании вакцин, зарегистрированных Европейским агентством лекарственных средств", - сказал он. "На данный момент таких вакцин четыре. Это вопрос научного порядка", - подчеркнул представитель МИД.