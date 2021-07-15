Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Бургаса в Болгарии

Самолет Airbus А321, выполнявший рейс из Кишинева в Дубай (ОАЭ), совершил в четверг экстренную посадку в аэропорту болгарского города Бургас примерно в 17:30 (18:30 GMT+4) из-за повреждения одного из двигателей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На борту самолета, помимо шести членов экипажа, находился 131 пассажир. Посадка осуществлялась на одном двигателе. Пострадавших нет.

В настоящее время пассажиры рейса уже размещены в гостинице. Других подробностей происшествия не приводится.