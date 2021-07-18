ЕС счел отказ Польши реформировать суды противоречащим европейскому праву

Европейский союз потребовал от Польши отменить положения судебной реформы, так как по мнению Брюсселя они противоречат европейскому законодательству, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В свою очередь Варшава отказалась это делать. Более того, в августе поляки могут признать через конституционный суд страны приоритет национального права над европейским. В итоге это может оставить Польшу без финансирования со стороны ЕС.

По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, сложившаяся ситуация является примером спора «между судами разных политических систем».

«Мне кажется, что высшим правовым актом считается конституция Польши. А суд Европейского союза разрешает споры в той материи, которая является компетенцией Евросоюза», — сказал он.

Конфликты в отношения между Польшей и Европейским союзом начались, когда к власти в Варшаве пришли консерваторы из партии «Право и справедливость». В 2017 году они начали проводить масштабную реформу судебной системы. Против этого выступила оппозиция, заявив, что действующие власти пытаются подстроить судебную системы под себя. Начались акции протеста, однако власти своего решения не изменили.