В Испании запретили деятельность фондов, прославляющих режим Франко

Европа 20 июля 2021 23:00 (UTC+04:00)
В Испании запретили деятельность фондов, прославляющих режим Франко

Правительство Испании одобрило во вторник законопроект, который предусматривает упразднение фондов, восхваляющих диктаторский режим Франсиско Франко (1892-1975). Об этом говорится в Twitter кабмина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Правительство одобрило проект закона о демократической памяти, - уточнили власти страны. - Принимаются меры, чтобы избежать прославления гражданской войны и диктатуры". В частности, будет "регулироваться прекращение существования фондов, когда они не преследуют общих интересов или осуществляют деятельность, противоречащую им". Речь идет о "пропаганде франкизма, восхвалении государственного переворота и диктатуры или прославлении лидеров [диктатуры], унижая достоинство жертв" режима, уточнили власти страны.

В результате под данный запрет может попасть известный в стране Фонд Франсиско Франко, который занимается распространением памяти о диктаторе. Кроме того, после одобрения парламентом данного законопроекта тело основателя националистической ультраправой партии Испанская фаланга Хосе Антонио Примо де Риверы больше не будет находиться "в главенствующем месте" монументального комплекса "Долина павших" близ Мадрида.

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