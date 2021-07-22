ЕС отказал Великобритании в пересмотре протокола по Северной Ирландии

Европейский союз готов вместе с Великобританией искать решение проблем, возникших при выполнении протокола по Северной Ирландии, и совершенствовать его, но не согласится на пересмотр этого документа, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы продолжим взаимодействовать с Великобританией, в том числе по внесенным сегодня предложениям. Мы готовы продолжать поиск творческих решений в рамках протокола в интересах всех сообществ Северной Ирландии. Однако мы не согласимся на пересмотр протокола", - заявил зампред Европейской комиссии Марош Шефчович.

Он выступил в среду вечером с заявлением в ответ на выраженное Лондоном намерение добиваться пересмотра этого ключевого документа по Brexit, регулирующего статус границы между ЕС и Соединенным Королевством на острове Ирландия.

По словам главного переговорщика Великобритании по Brexit Дэвида Фроста, протокол создал для Северной Ирландии трудности, которые невозможно игнорировать. Выступая в среду в британском парламенте, Фрост, в частности, отметил, что поставщики отказываются возить товары в Северную Ирландию из других частей королевства из-за таможенных препятствий.

Шефчович заявил, что Евросоюз "принимает к сведению" заявление Фроста, но напомнил, что протокол был совместным решением "уникальных проблем, связанных с Brexit, и типа Brexit, выбранного британцами". Он принят в результате напряженных переговоров в последний момент до наступления нового 2021 года и ратифицирован британским парламентом.

"Его цель - защитить Соглашение Страстной пятницы (Белфастское) во всех его частях, поддержать мир и стабильность в Северной Ирландии, избежать установления жесткой границы на острове Ирландия, сохраняя при этом целостность единого рынка ЕС", - подчеркнул Шефчович.

Протокол, о котором идет речь, был согласован Лондоном и Брюсселем, чтобы избежать восстановления жесткой границы между Северной Ирландией, входящей в Великобританию, и самостоятельной Республикой Ирландия, являющейся членом ЕС. Он предполагает создание таможенной границы в Ирландской море между Северной Ирландией и Великобританией. Несмотря на выход Великобритании из ЕС, она пока сохраняет частичное членство в Таможенном союзе Евросоюза, но, когда все условия сделки вступят в силу, между Северной Ирландией и Великобританией начнутся полноценные таможенные проверки. Именно их британское правительство сейчас пытается частично отменить.

Как сообщает "Би-би-си", в 28-страничном документе правительство Великобритании предложило отменить таможенные проверки для товаров, конечным пунктом назначения которых британский производитель обозначил Северную Ирландию; избавиться от сертификатов и проверок для пищевых продуктов, "предназначенных только для употребления в Северной Ирландии"; вывести из-под действия протокола лекарства; разрешить маркированным товарам, соответствующим правилам Великобритании, свободно циркулировать в Северной Ирландии вместе с зарегистрированными в ЕС продуктами.