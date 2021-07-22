Шумовое загрязнение обходится Франции в €156 млрд в год

Экономическая и социальная стоимость воздействия шумового загрязнения на жизнь во Франции составляет €156 млрд в год. Об этом, как сообщила в четверг газета Le Figaro, говорится в исследовании, проведенном Национальным советом по проблемам шума (CNB) и французским Агентством экологического перехода (Ademe) на основе данных последних лет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным исследования, шум "представляет серьезную бытовую проблему для французов", от него страдают 25 млн человек. Шум вызывает у людей нарушения сна, он провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, ведет к появлению лишнего веса и возникновению диабета. Ранее проведенные во Франции эпидемиологические исследования показали, что из-за шума 432 тыс. человек во Франции принимают успокоительные средства. Кроме того, шум провоцирует смерть 2 600 кардиологических больных, приводит к возникновению патологий, в результате которых людей приходится госпитализировать либо освобождать от работы.

В экономике шум приводит к снижению производительности труда. Также он отражается на стоимости жилья.

Источники и факторы

В исследовании указывается, что основным источником звукового загрязнения среды во Франции является транспорт - на него приходится 68,4% от общего объема тех издержек, которые вызывает шум, в денежном выражении - €106,4 млрд в год. Основная доля шума приходится на дорожный (51,8% от объема убытков), авиационный (9,4%) и железнодорожный транспорт (7,2%).

Другие источники шума - сами люди: шум от соседей, громко слушающих музыку, домашних животных, ремонтных работ. Другим крупным источником шума является промышленность, объекты третичного сектора экономики, школы, больницы. В первом случае социальные потери для Франции оцениваются в €26,3 млрд, во втором - в €21 млрд.

Подчеркивается, что стоимость социальных потерь и убытков от шума во Франции стремительно растет. Если в 2016 году она была равна €57 млрд, то теперь показатель достиг €156 млрд в год.

В исследовании обращается внимание на то, что существуют факторы, которые ведут к усилению воздействия шума на людей. Во-первых - создание все более крупных, густонаселенных городов. Во-вторых - пандемия коронавируса. Люди, которые соблюдали самоизоляцию, карантин, комендантский час, стали более остро реагировать на городской шум после окончания этих ограничительных мер.