В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Румынии в воскресенье в 20:57 в уезде Васлуй на востоке страны. Об этом сообщил Национальный институт физики Земли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Очаг подземного толчка средней силы находился на глубине 2 км. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. За ним последовали два афтершока (повторных толчка) магнитудой 2,7 и 2,1.

Самое сильное землетрясение в этом году - магнитудой 4,7 - было зарегистрировано 26 мая, оно ощущалось и в Бухаресте.

Румыния - страна с повышенной сейсмической активностью, подземные толчки случаются здесь регулярно. В 2020 году на территории страны произошло 118 землетрясений магнитудой больше 3,0 отмечается в недавнем аналитическом материале Национального института физики Земли.