Судно Ocean Viking запросило у средиземноморских стран разрешения высадить 555 мигрантов

Судно Ocean Viking неправительственной организации SOS Mediterranee направило в компетентные органы стран Средиземноморья запросы на заход в порт для высадки 555 мигрантов. Об этом неправительственная организация, штаб-квартира которой находится в Марселе, сообщила в понедельник на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В размещенном в Twitter сообщении подчеркивается, что на борту судна сложилась "невыносимая ситуация". "Физическое состояние людей на борту корабля ухудшается из-за усиления волнения на море и удушающей жары", - говорится в заявлении. В нем уточняется, что многие мигранты страдают от морской болезни, "некоторые из-за жары и прежних перенесенных тяжких испытаний без сознания лежат на палубе". Организация подчеркивает, что этих людей "необходимо высадить в надежном месте как можно быстрее".

По данным Международной организации по миграции, не менее 1 113 мигрантов погибли в Средиземном море в первом полугодии 2021 года.