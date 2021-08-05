Запуск спутников OneWeb с Куру запланировали на 29 декабря

Запуск британских спутников связи OneWeb с космодрома Куру во Французской Гвиане запланирован на 29 декабря. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, передает Trend.

"Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с аппаратами OneWeb с космодрома Куру запланирован на 29 декабря", - отметил собеседник агентства.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля 2021 года.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace (оператор запусков) предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту от 34 до 36 аппаратов. 9 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что система OneWeb первого поколения будет создана в конце 2022 - начале 2023 года.