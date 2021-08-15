Швеция эвакуирует работников посольства в Афганистане

Весь персонал посольства Швеции в Кабуле покинет дипмиссию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщает Шведское радио. Дипломаты будут эвакуированы в течение дня.

В пятницу глава МИД королевства Анн Линде написала в Twitter, что ведомство лишь сокращает количество сотрудников в Кабуле. В тот же день Дания и Норвегия сообщили об эвакуации своих дипмиссий в столице Афганистана.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На этом фоне в исламской республике произошло резкое ухудшение ситуации в области безопасности, связанное с тем, что движение "Талибан" нарастило темпы наступления на ряде направлений. Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих талибов, радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.

Утром в воскресенье силы движения "Талибан" начали наступление по всем направлениям на Кабул. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заявил в эфире телеканала TOLO News, что "переход власти пройдет мирным путем".