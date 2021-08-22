Президент Чехии получит третью дозу вакцины от COVID-19 весной
Президент Чехии Милош Земан получит третью дозу препарата от коронавируса весной следующего года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, глава государства сообщил в воскресенье в интервью сетевому телеканалу газеты "Молния".
"Я уже договорился с лечащим врачом, что получу третью дозу [вакцины от коронавируса]. Получу ее весной следующего года", - отметил президент.
Земан также указал, что он будет готов поддержать идею обязательной вакцинации населения республики, если в Чехии начнется третья волна пандемии коронавируса из-за распространения новых агрессивных штаммов.
В Чехии за время пандемии общее число инфицированных коронавирусом достигло 1 677 512. Из них вылечились 1 645 318 человек. От осложнений умерли 30 385 жителей.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Азербайджанские солдаты играют ключевую роль в обеспечении безопасности аэропорта в Кабуле - ВЗГЛЯД ИЗ США
Узбекистан и USAID договорились о расширении сотрудничества для поддержки развития сельского хозяйства
Президенты России и Казахстана обсудили проблемы региональной безопасности в контексте ситуации в Афганистане
Узбекистан одобрил государственную регистрацию вакцины против коронавируса производства компании Jurabek Laboratories
В Азербайджане утвержден перечень медучреждений по трансплантации, импорту и экспорту донорских органов