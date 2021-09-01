Глава Всемирного банка призвал Украину добиваться прогресса в приватизации госпредприятий
Украинские власти должны добиваться дальнейшего прогресса в деле приватизации государственных предприятий. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в Вашингтоне президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Мэлпас и Зеленский обсудили программу срочных реформ на Украине, включая реформы в земельном, энергетическом, финансовом и сельскохозяйственном секторах. Мэлпас также призвал продолжать реформирование государственных предприятий и добиваться дальнейшего прогресса в [их] приватизации", - отмечается в распространенном пресс-службой ВБ заявлении.
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