Умер футболист Жан-Пьер Адамс, находившийся в коме 39 лет
Французский футболист Жан-Пьер Адамс скончался в понедельник на 74-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба французского Национального союза футболистов-профессионалов (UNFP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Футболист впал в кому в марте 1982 года. Причиной называется врачебная ошибка во время операции в лионском госпитале.
Адамс выступал за французские клубы "Ним", "Ницца" и "Пари Сен-Жермен", в составе "Нима" и "Ниццы" защитник дважды становился серебряным призером чемпионата Франции. В составе национальной команды Адамс провел 22 матча в период с 1972 по 1976 год. В честь игрока названы стадионы в муниципалитетах Коркийруа, Катийон-сюр-Самбр и Даммари-ле-Лис.
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