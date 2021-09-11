Свыше 120 тыс. человек приняли участие на акции против санитарных пропусков во Франции

По меньшей мере 121 тыс. человек приняли участие в акциях протеста против санитарных пропусков во Франции в субботу. Об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на источники в МВД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в Париже манифестации собрали 19 тыс. участников. Стражи порядка задержали 76 человек, из них 70 - в столице. Травмы в ходе протестов получили три полицейских.

Ранее сообщалось, что на одной из четырех демонстраций в Париже полицейским пришлось применить слезоточивый газ в ответ на провокации протестующих. Радикально настроенные участники забросали стражей порядка петардами, камнями и другими предметами.

В прошлую субботу в манифестациях приняли участие около 141 тыс. человек.

Главной причиной недовольства населения является расширение зоны действия санитарных пропусков. С 9 августа французы должны предъявлять такой документ при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и воздушных путешествий на дальние расстояния. Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключил возможности продления действия санитарного пропуска после 15 ноября.

Согласно последним данным властей, в республике с начала пандемии выявлено более 6,8 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами эпидемии стали более 115 тыс. человек. Почти 50 млн сделали хотя бы одну прививку от коронавируса.