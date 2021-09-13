В Литве ввели жесткие ограничения для непривившихся от коронавируса

Европа 13 сентября 2021 12:07 (UTC+04:00)
В Литве ввели жесткие ограничения для непривившихся от коронавируса

Власти Литвы ввели с понедельника жесткие ограничения для тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса. Эти меры направлены на то, чтобы мотивировать население сделать прививку, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно решению кабмина, принятому 11 августа, лица, не получившие так называемый паспорт возможностей, с понедельника не смогут посещать торговые центры, площадь которых составляет более 1,5 тыс. кв. м, все непродовольственные магазины. Им не будет предоставляться ряд услуг, в том числе закрыт вход в учреждения общепита, на публичные мероприятия. Непривившиеся могут быть отстранены от работы, если работодатель решил, что все члены трудового коллектива должны иметь паспорт возможностей.

Этот документ (введен в июле) в электронном или бумажном варианте может быть выдан привившимся, а также переболевшим, если медицинский тест покажет достаточное количество антител. Те, кто не желает делать прививку, может получить это свидетельство, пройдя тест на коронавирус. В государственных пунктах его больше для таких лиц не делают. В частных лабораториях это стоит от €22 до €60. Тест, однако, считается действительным в течение 48 часов, поэтому проходить его придется с учетом этого временного интервала регулярно.

Первоначально правительство намеревалось запретить невакцинированным гражданам пользоваться общественным транспортом и посещать медицинские учреждения, за исключением случаев, когда необходима экстренная врачебная помощь. Однако эти меры не были приняты. Как отметила советник президента Литвы Ирена Сегаловичене, предоставление базовых услуг должно быть гарантировано и без паспорта возможностей.

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