Глава Минобороны ФРГ призвала ЕС стать более независимым от США в военном плане

Европейский союз должен быть в состоянии действовать более независимо от США в военном плане. Об этом заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью, которое опубликовано в субботу в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это не означает, что мы должны отделиться от американцев. Но могут возникнуть такие ситуации, при которых у нас будут другие интересы, в том числе внутри НАТО. Тогда мы должны быть более дееспособными при помощи собственных сил", - сказала она.

Крамп-Карренбауэр напомнила, что после захвата талибами власти в Афганистане европейские коллеги обсуждали на экстренном заседании пути выхода из ситуации, и тогда обсуждались в числе прочего силы быстрого реагирования. По ее словам, она предложит свое видение по формированию таких сил до конца октября.